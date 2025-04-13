عمال حقل الاحدب النفطي يتظاهرون قرب وزارة النفط: شركة نفط الوسط متورطة! (صور)

وبحسب حديث أحد المتظاهرين للسومرية نيوز، فان عمال حقل الاحدب النفطي شركة تظاهروا اليوم أمام ، وذلك بسبب أننا متعاقدون مع المشغل الرئيسي المحال عقدها على عهدة شركة نفط الوسط، ولهذا فان العمال يطالبون بالإنصاف وصرف مستحقاتهم وزيادة رواتب لأنها قليلة جداً وبفرق كبير عن الشركات الأخرى في جنوب وشماله.وأضاف ان شركة نفط الوسط المتعاقدة مع المشغل الرئيسي لديها عقود عمالة والعامل يقوم بالتوقيع مع المشغل الرئيسي الأجنبي، وهذا المشغل بموافقة شركة نفط الوسط تقوم بجلب شركات عراقية ثانوية وغير رصينة ولا تلتزم بالقوانين والقرارات الحكومية تدير هذه العمالة، لافتا الى ان هذه الشركات لا تلتزم بقانون العمل العراقي ويضعون المستحقات بشكل عشوائي وغير منظم.ويصرف للعامل العراقي نحو 40 دولاراً في اليوم الواحد، لكن هذه الشركات – بحسب حديث المتظاهر – تقوم بصرف نحو 18 دولاراً للعامل، بالإضافة الى الدوام اليومي وعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وكذلك الغاء الاجازات السنوية وهناك قمع للعمال.وأضاف، "ناشدنا أكثر من مرة شركة نفط الوسط، لكن دون استجابة، بل ان شركة نفط الوسط تقوم بالدفاع عن هذه الشركات، ومن خلال معرفتنا فان هذه الشركات تأتي من جهات متنفذة، مبينا ان هناك مسؤولين في شركة نفط الوسط متعاونين مع هذه الشركات ومتورطين بالفساد وهناك ادلة وكتب تدين شركة نفط الوسط، وهذه الأدلة والكتب موجودة لدينا.