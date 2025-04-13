وفد سعودي في البصرة تمهيدا لتفعيل خط طيران البصرة – الرياض

وقالت في في بيان ورد لـ ، إن "رئيس الفريجي، استقبل وفداً أمنياً وفنياً من السعودي".ونقل البيان عن الفريجي قوله، إنه "اطلع الوفد السعودي على الوضع الأمني المستتب في المحافظة وتقييم جاهزية تمهيداً لفتح خط طيران مباشر يربط البصرة بالرياض".وأشار الفريجي الى ان "الوفد السعودي زار مطارات والنجف والبصرة للاطلاع وتقييم عمل المطارات".