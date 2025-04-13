مجلس الخدمة ينهي ملف تعيين ملحق الوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ذلك جاء اثناء جلسة المجلس الاعتيادية ليحقق المجلس نسبة إنجاز تصل إلى 100% من كامل الدفعة بمرحلتيها الأولى والثانية، لافتا الى انه تم توزيع المتقدمين على مختلف مؤسسات الدولة وفق مبدأ الدرجات الحاكمة والقرعة الإلكترونية، مع الحفاظ على أعلى مستويات العدالة والشفافية في التوزيع.يُذكر أن يتولى مسؤولية تنظيم عملية التوظيف في القطاع الحكومي وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين.