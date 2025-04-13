قرار من التربية بشأن الاعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية

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أصدرت للتقويم والامتحانات بوزارة التربية، اليوم الاحد، توجيها باعلان نتائج الاعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية / للعام الدراسي 2024-2025.

وأضافت ان "ذلك يتم وفق الضوابط والتعليمات الواردة في الكتاب أدناه: