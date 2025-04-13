حريق في أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في محال تجارية بقضاء سوران في ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".