الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات ومتاجر دولي

أعلنت ، مساء الأحد، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات ومتاجر دولي في محافظتين.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في ، في بيان "ضمن سلسلة الواجبات الامنية النوعية التي تقوم بها لشؤون وبعد جهد استخباري دقيق تم إلقاء القبض على (3) متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات في بعد نصب كمين محكم لهم وبحوزتهم (15) الف حبة مخدرة".

وأضاف "في ذات السياق تم إلقاء القبض على متاجر دولي بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات في البصرة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".