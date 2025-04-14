في باريس وموسكو و7 مدن أخرى.. التربية تفتح التقديم للراغبين بشغل منصب "معاون"

نيوز-محليات



دعت ، اليوم الاثنين، الملاكات التربوية، الراغبين باشغال موقع "معاون مدير مدرسة" في 9 مدن خارج للتقديم خلال أسبوعين.





وأضافت انه "من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقبول، التقديم عبر الرابط الإلكتروني أدناه على ان تصلنا ترشيحاتكم خلال أسبوعين من تأريخ النشر".





للحصول على رابط التقديم وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تدعو وزارة التربية/ للعلاقات الثقافية - مديرية التبادل الثقافي- شعبة المدارس العراقية في الخارج، الملاكات التربوية الراغبة بإشغال موقع (معاون مدير مدرسة) في (باريس، ، بوخارست ، ، الجديدة ، ، كوالالمبور، قم بنات ، قم بنين)".وأضافت انه "من يجد في نفسه الكفاءة وتنطبق عليه الشروط والضوابط الخاصة بالقبول، التقديم عبر الرابط الإلكتروني أدناه على ان تصلنا ترشيحاتكم خلال أسبوعين من تأريخ النشر".للحصول على رابط التقديم اضغط هنا

