مستوى متدنٍ من المنبع فكيف سيصل الى الوسط والجنوب؟.. انخفاض كبير لدجلة في الموصل (فيديو)

واظهر مقطع فيديو رصدته عدسة ، تدني مستويات نهر في مدينة وتحديدا تحت الجسر الخامس وسط مدينة الموصل، حيث ظهرت أساسات أعمدة الجسر نتيجة لانخفاض مستوى المياه.ويعتبر هذا الانخفاض مقلقا لكونه يقع في منطقة من المفترض انها قريبة من المنبع ودخول المياه الى الأراضي العراقية ما يشعل القلق حول مصير النهر عند وصوله الى محافظات الاذناب أي في نهاية مسار النهر ولاسيما في ومحافظات الجنوب.لكن عمومًا، تقع منطقة انخفاض مستوى المياه بعد وليس قبله، ما يوحي الى ان هي من قامت بتقليل الاطلاقات من سد الموصل في محاولة على ما يبدو لرفع خزين السد، خصوصا مع انتهاء رية الفطام لمحصول الحنطة عبر الامطار، وهو خيار تتخذه الوزارة عادة للمحافظة على الخزين المائي حيث لا تطلق المياه الا عند الحاجة اليها.وعموما، يعتبر وضع نهر دجلة صعبا مقارنة بنهر حيث لا يتلقى سوى 250 متر مكعب بالثانية بعد ان كان يتلقى خلال العامين الماضيين بين 300 الى 500 متر مكعب بالثانية، بالمقابل كانت الوزارة تطلق من سد الموصل ضعف الكمية الواصلة، أي تطلق 500 متر مكعب بالثانية، بينما لا يتلقى السد سوى 250 متر مكعب بالثانية.بالمقابل، يعيش فترته الذهبية مقارنة بالاعوام الخمس الماضية، حيث يتلقى 450 متر مكعب بالثانية وهي اعلى كمية اطلاقات يستلمها النهر خلال السنوات الخمس الماضية بعد ان وصلت الاطلاقات لادنى مستوى بتاريخه وبلغت 170 متر مكعب بالثانية فقط.