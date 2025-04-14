التربية توجه بتنفيذ مطالب نقابة المعلمين (وثيقة)

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وجهت ، اليوم الاثنين، بتنفيذ مطالب المعلمين العراقيين المصادق عليها في جلسة والتي تقضي بصرف مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مئة الف دينار لكل فصل دراسي للإدارات المدرسية.

وبحسب بيان للوزارة، وجهت أيضا بتفعيل فقرات الملاكات التربوية كافة مع جرد المدارس النائية البعيدة في خطوة هادفة لإنصاف والمدرس، وحسب ما ورد في الأدنى: