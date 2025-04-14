استنكار بسبب إعفاء بعض المدراء بتربية البصرة: نحذر من العودة للسياسات القديمة

وذكرت التنسيقية في بيان، ورد لـ ، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه تمسكنا بالأسس الديمقراطية التي كفلها الدستور العراقي، وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، والإضراب المشروع، فإننا نستنكر بشدة قرار إعفاء عدد من الأخوة المدراء في ، والذي جاء دون أي مسوغ قانوني واضح أو إجراء إداري منصف".وأضافت، أن "مثل هذه الإجراءات التعسفية تعيد إلى الأذهان أساليب الأنظمة القمعية التي عانى منها لعقود، وهي لا تنسجم مع روح الدستور ولا مع مبادئ الدولة التي تدّعي التزامها بالديمقراطية والعدالة"، مشيرة الى ان "حرية التعبير والمطالبة بالحقوق ليست جريمة، بل حق مكفول لجميع المواطنين، وخاصة الكوادر التربوية التي نعتز بها ونقف إلى جانبها".وتابعت: "إننا نرفض رفضًا قاطعًا هذه السياسة، سواء صدرت من أو من مدير عام تربية ، وسنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للطعن بهذه القرارات الجائرة"، مؤكدة أن "مطالبنا القادمة ستكون أكثر صرامة وتصعيدًا إن لم يتم التراجع عن هذه القرارات المجحفة".وأكدت "الوقوف مع المعلمين والمدراء الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة، ونحذر من العودة إلى السياسات القديمة التي لفظها الشعب العراقي".