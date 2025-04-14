صحة النجف تعلن تسجيل حالات اختناق وتوجه بتجهيز ردهات الطوارئ بالاوكسجين

وقال مدير صحة في بيان ورد لـ ، انه "استنادًا إلى توقعات هيئة الأنواء الجوية وحرصًا على سلامة المرضى والمراجعين ونظرًا لحدوث عاصفة ترابية، نرجو التوجيه بتجهيز ردهات الطوارئ بكميات كافية من الأوكسجين وجميع الأدوية الخاصة بالحالات التنفسية وذلك حسب توجيهات ".وشدد الغزالي على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان الجاهزية التامة".وتابع انه "تم تسجيل حالات اختناق للمصابين بمرض الربو، وجميعها مسيطر عليها، مع توفير اجهزة اوكسجين".