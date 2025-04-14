النهار تحول الى ليل.. ما شهدته عدد من المحافظات مساء اليوم

– محلي

تعرضت محافظات والديوانية وميسان، اليوم الاثنين، الى عاصفة ترابية شديدة حولت الى ليل.

ونشر المتنبئ الجوي في صفحته الرسمية مقاطع فيديوية أظهرت العاصفة التربية التي شهدتها المحافظات المذكورة والتي أدت الى انعدام الرؤية بالكامل وحولت الى ليل.