أطنان من النفايات في الشوارع.. ماذا يحصل في النجف "فيديو"

– محلي

تسبب الاضرابُ الذي نفذهُ عمالُ النظافةِ بمحافظةِ بتكدسِ اطنان ٍ من النفاياتِ في الازقةِ والشوارعِ.

ورغم ذلك وجد المضربون تعاطفا من الاهالي الذين حملوا الدوائرَ الخدمية المسؤولية.

الا ان إقرارُ بلديةِ المحافظةِ بنقصِ الكوادرِ والالياتِ وُشحِ المواردِ لا يعفيها من عدمِ توفيرِ بدائلَ عند حدوثِ هكذا اضراب