الدفاع المدني تصدر تحذيرات عاجلة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "على المواطنين الالتزام بالإرشادات التالية للحفاظ على سلامتهم:1-البقاء في المنازل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.2-إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار إلى المنازل.3-تغطية فتحات التهوية باستخدام قطع قماش مبللة أو مرشحات مناسبة.4-ارتداء الكمامات الطبية أو قطع قماش مبللة عند الخروج لتقليل استنشاق الغبار.5-الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض مدى الرؤية، ويفضل التوقف عند اشتداد العاصفة.6-إبعاد المركبات عن الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أي أجسام قابلة للسقوط.7-على أصحاب الأمراض التنفسية والربو أخذ الأدوية الموصوفة والبقاء في أماكن مغلقة.8- متابعة التنبيهات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة وعدم الانسياق خلف الشائعات.ولأصحاب المحال التجارية والباعة:- تأمين البضائع وتغطيتها جيداً.-رفع أي مواد أو لوحات يمكن أن تتطاير بسبب الرياح.