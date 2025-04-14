انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي القطري في بغداد

وذكرت الرابطة في بيان ورد لـ ، أنه "تزامنًا مع استمرار فعاليات عاصمة السياحة العربية لعام 2025، أعلنت رابطة لتنشيط السياحة عن استضافتها فعاليات الأسبوع الثقافي في بغداد بمشاركة وإشراف والآثار العراقية".وأضافت، أنه " شارك في الفعالية وفد قطري برئاسة الشيخ بن وزير الثقافة القطري والوفد المرافق له، واستقبله وزير الثقافة والسياحة والآثار البدران في الدولي، بدعوة من الرافدين لتنشيط السياحة في ومدير عام دائرة العلاقات في ابو العزم".وأكد وزير الثقافة، أن "زيارة الوفد القطري إلى العاصمة بغداد، وتزامنها مع استمرار فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، واقامة الاسبوع الثقافي القطري في بغداد سيعكس التزام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بإعادة العراق إلى المشهد الثقافي العربي والدولي، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الفعاليات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياحي المشترك بين البلدين".من جانبه، عبّر وزير الثقافة القطري عن "سعادته بزيارة العاصمة العراقية بغداد"، مبيناً أن "فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية وانطلاق فعاليات الاسبوع الثقافي القطري في العاصمة الحبيبة بغداد تعكس اهتمام الحكومة وزارة الثقافة العراقية بتنشيط القطاع السياحي في جمهورية العراق الشقيق، وتُبيّن عمق الترابط الثقافي والسياحي والاجتماعي بين قطر والعراق".بدوره، شدد رئيس رابطة الرافدين للتنشيط السياحي داود شمو على "أهمية مثل هذه الفعاليات في إبراز الهوية الثقافية العراقية، وتعزيز دور السياحة الثقافية كجسر للتواصل بين الشعوب"، مؤكدًا "استعداد الرابطة لدعم مبادرات مماثلة تعزز مكانة العراق السياحية عربياً ودولياً".