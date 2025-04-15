شتاء لا يرحل.. أمطار وثلوج في العراق

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً الى غائم جزئي، اما فيكون غائماً مع زخات مطر خفيفة متفرقة وتساقط الثلوج فوق الجبلية، الرياح في المنطقة الشمالية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم بالساعة عدا اقسامها الغربية فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم بالساعة ، اما المنطقتان الوسطى والجنوبية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، درجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والشمالية بضع درجات بينما تكون مقاربة في ، الرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر والثلوج (6-8)".وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال ، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد، الرؤية الافقية (8-10)كم".وأشار إلى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، الرياح على العموم شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، الرؤية الافقية (8-10) كم ".وبين أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع بعض القطع من الغيوم، الرياح على العموم شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، درجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد، الرؤية الافقية (8-10) كم".