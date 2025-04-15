البصرة هي الأعلى.. حصيلة رسمية عن حالات الاختناق المسجلة يوم امس

وقال المتحدث باسم الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في والمحافظات".وأضاف، أن "أكثر الإصابات سجلت في بواقع 1041 إصابة، تلتها بـ874 إصابة، ثم بـ628 إصابة، والنجف الأشرف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".وأشار إلى أن "أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاجات اللازمة من قبل ملاكات في ردهات الطوارئ"، مبيناً أن "الوزارة لم تواجه أية مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين".ولفت إلى، أن "الملاكات الصحية من أطباء وممرضين وكوادر ساندة من مهندسين وإداريين وفنيين كانوا متواجدين على مدار الساعة"، مؤكداً "لم نسجل أي حالة وفاة، ولا توجد حالات رقود في العناية المركزة أو غيرها".