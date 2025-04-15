مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن الامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "مجلس الوزراء صوت على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية، للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها، للعام الدراسي الحالي 2024- 2025".