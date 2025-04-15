صور لظاهرة نادرة في العراق

ووفق لما تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي، فان المنطقة شهدت تساقطا كثيفا للثلوج في حالة نادرة تحصل خلال نيسان الحالي.واكد الناشطون ان "ذلك أدى الى انخفاض في درجات الحرارة وارتداء الشوارع والبنايات والأشجار الرداء الأبيض وكان المنطقة في ذروة فصل .كما شهدت منطقة برواري بمحافظة تساقطا للثلوج اليوم في وقت تشهد باقي المحافظات العراقية فصلا ربيعيا.