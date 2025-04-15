مقترح برلماني يلزم مؤسسات الدولة بهذا الأمر

وذكر بيان لكلية الإعلام – ، ورد لـ ، أن " والسياحة والآثار والإعلام في استضافت محمد، ضمن جلسة نقاشية لبحث آليات دعم خريجي كليات الإعلام وتوفير فرص العمل لهم في القطاعين الحكومي والخاص".وبحسب البيان، "ناقش الاجتماع إعداد مقترح قرار يُلزم مؤسسات الدولة باعتماد خريجي كليات الإعلام حصراً لإدارة مكاتبها الإعلامية، بالإضافة الى تحديد نسبة لا تقل عن 50% من العاملين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة في القطاع الخاص لتكون من حملة الشهادات الإعلامية".