العدل تطلق خدمة إلكترونية لصرف هذه المبالغ عبر بوابة أور

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهود لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تفعيل خدمة إلكترونية جديدة مخصصة لصرف المبالغ المودعة ومعالجة الأرصدة الخاصة بالمشمولين برعاية الدائرة".وأوضحت: أن "الخدمة الإلكترونية تتيح تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة بحسابات القاصرين، تشمل صرف المبالغ للذين بلغوا سن الرشد، وصرف مستحقات الورثة من البالغين، إضافة إلى إمكانية نقل الأرصدة أو إيداعها أو حجزها، فضلاً عن إبطال الصكوك المرتبطة بهذه الأرصدة عند الحاجة".وأشارت إلى أنه "تم تفعيل الخدمة حالياً في – قاصرين ، حيث يمكن للمواطنين التقديم عبر أور الإلكترونية، ويتم إشعار المستفيدين بحالة الطلب من خلال رسائل نصية قصيرة (SMS)، مما يوفر آلية متابعة دقيقة وسلسة. وتعمل الجهات المعنية على توسيع نطاق الخدمة تدريجياً لتشمل باقي المحافظات في المستقبل القريب".