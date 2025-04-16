"مشمول بالعفو العام".. القصة الكاملة لحادثة قتل الشاب ايسر الفراجي داخل سجن التاجي

وقال الفراجي والد الشاب ايسر لـ "كنت بانتظاره لكي اخرجه من السجن حيث كلفت محامي بذلك كونه شمل بالعفو"، محملا "إدارة السجن المسؤولية".وأضاف ان "السجن مكتظ بالنزلاء اكثر من طاقته الاستيعابية".فيما أشار احد أقارب القتيل ويدعى خالد الحياني لـ نيوز، "تم قتل ابن عمي في سجن بواسطة مخرز حاد صنعه السجناء داخل السجن"، مبينا ان "القاتل محكوم عليه بالمؤبد".واكد "قتل ايسر جاء بعد مشاجرة مع القاتل لكون ايسر يطلب القاتل مبلغا من المال، حيث حصل تدافع بينهما ومشاجرة أدت الى قتلة في الحال"، مشيرا الى ان "القاتل ادعى انه تعرض للضرب من القتيل".وبين ان "التحقيق جار في الحادث، وهناك تقصير واضح من المسؤولين على السجن"، متسائلا "اين هم حراس السجن من المشاجرات وكيف وصل المخرز الى القاتل؟".فيما أشار احد أقارب ايسر لـ السومرية نيوز، ان "على الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من عمليات القتل داخل السجون والتي تكررت كثيرا"، مشددا على ضرورة "منع دخول الآلات الجارحة للسجون وتجهيز السجن بالكاميرات".