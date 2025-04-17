خارطة متغيّرة لحركة المرور.. قائمة شاملة بازدحامات بغداد الان

ورصدت ازدحامات جيدة نسبيًا في الوقت الحالي على عكس الشوارع عند الساعة الثامنة صباحا، وعموما جاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر وسريع الدورةجسر وساحة الطابقينسريع لغايةكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقمجسرسريع بين شارع الربيع ومجسر ساحة اللقاءشارع 14 رمضان من كلية المأمون لغاية الشالجيةشارع البدالة بين مجسر براثا وبدالة السايدينشارع المشاتل وشارع أبو حنيفة وشارع عمر بن ازدحامات تتقاطع في ساحة عنترنفق النداءجسر الصرافيةشارع وجسر ونفق باب العظم وجميع الازقة المحيطة بمدينة الطبالشارع القادم من سريع لغاية سوق ونفق باب المعظم ازدحامشارع الشيخ عمر وشارع الجمهورية مرور بطيءازدحام من باب الشرجي الى باب المعظمشارع الوزارات وشارع النضال ونفق الباب الشرجي ازدحامات متفرعةشارع الصناعة وسلمان فائق وشارع سعد بن ابي وقاص ومجسر ازدحاماتالازقة بين شارع الصناعة وشارع 62شارع كمب سارة وشارع طريق معسكرمحمد القاسم من مستشفى لغاية مجسر العلوية