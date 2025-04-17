المفوضية تكشف عن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي

– محليات



تعزيزاً للشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، كشفت ، عن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي.





وأكد زاير، أن "المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية".



من جانبه، بيّن رئيس " لمراقبة الانتخابات" ، صعوبة مراقبة المفوضية لآلية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين.



وقال البطاط إن "المفوضية لم تضع آلية لمراقبة الإنفاق الانتخابي، برغم أن هذا الأمر موجود في تعليمات المفوضية، التي حددت سقفا مقداره 250 دينارا مضروباً بعدد الناخبين لكل مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة".



وأضاف، أن "من المفترض أن تشترط المفوضية على كل حزب أو مرشح، فتح حساب مصرفي لكي يمكن مراقبة ما يصرف من أموال على الحملة الانتخابية إلكترونيا، ومثل هذا الأمر غير متوفر لغاية الآن". وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، ، إن "المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية". وبيّن، أن "هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأكد زاير، أن "المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية".من جانبه، بيّن رئيس " لمراقبة الانتخابات" ، صعوبة مراقبة المفوضية لآلية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين.وقال البطاط إن "المفوضية لم تضع آلية لمراقبة الإنفاق الانتخابي، برغم أن هذا الأمر موجود في تعليمات المفوضية، التي حددت سقفا مقداره 250 دينارا مضروباً بعدد الناخبين لكل مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة".وأضاف، أن "من المفترض أن تشترط المفوضية على كل حزب أو مرشح، فتح حساب مصرفي لكي يمكن مراقبة ما يصرف من أموال على الحملة الانتخابية إلكترونيا، ومثل هذا الأمر غير متوفر لغاية الآن".

وأعرب البطاط عن أمله، بأن "تتمكن المفوضية من وضع هكذا اشتراطات خلال العمليات المقبلة، لكي تكون هناك في الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين".



وفي سياق متصل، أعلنت ، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 540 ألف حالة تحديث في مراكز التسجيل الانتخابية، بينما أشارت إلى السماح بالنقل بين أربع محافظات وفق شروط محددة، ودعت الناخبين إلى مراجعة مراكز التسجيل لضمان حقهم في الاقتراع.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ، إن "عدد المواطنين الذين راجعوا مراكز التسجيل الانتخابية البالغ عددها 1079 مركزاً في عموم محافظات ، أكثر من 540 ألف حالة تحديث"، موضحة أن "الفئات التي يشملها التحديث هي، الناخبون الجدد من مواليد 2007، وكذلك الناخبون الراغبون في إضافة بياناتهم، بالإضافة إلى التبليغ عن حالات الوفاة، وحالات التغيير والنقل بين المحافظات".



وأشارت إلى أنه "يُسمح بالنقل من وإلى محافظات وصلاح الدين والأنبار وكركوك، بشرط أن يكون الناخب حاملاً للبطاقة التموينية الصادرة قبل تاريخ 9/12/2013".