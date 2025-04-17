العدل تعلن إحباط محاولة تزوير عقار وتسلّم المتهمين إلى جهة أمنية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "المديرية قامت وبالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتهمين، وتم تسليمهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفقاً للسياقات القانونية".وبحسب بيان الوزارة، وجَّه وزير العدل بـ"توجيه كتاب شكر وتقدير للموظفين الذين كشفوا العملية، تثميناً ليقظتهم وجهودهم المتميزة في حماية الاملاك والتصدي لمحاولات التلاعب والتزوير"، مؤكداً على "أهمية تعزيز إجراءات التدقيق والتوثيق في جميع الدوائر التابعة للوزارة لضمان سلامة الإجراءات القانونية".