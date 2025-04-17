من مهاباد إلى أربيل.. رسالة على إنستغرام تنهي واحدة من أطول حالات الانفصال العائلي

وذكر إعلام كردي، أنه "سيدة تبلغ من العمر 98 عاماً التقت بابنتها البالغة 75 عاماً، وذلك بعد أن بدأت القصة من حساب على إنستغرام يُدعى "قرية سيناوه"، حيث كان آغا سيناوي وأحد أحفاد السيدة من الشخصيات الرئيسية التي ساهمت في إنهاء هذا الفراق الطويل".وقال آغا سيناوي، قريب حليمة سيد خضر،: "كانت الساعة 12 ليلاً عندما وصلتني رسالة عبر إنستغرام تسأل عن سيدة معينة، لم أكن أعلم أنها حفيدة تلك المرأة وابنتها أيضاً. قلت لها يمكنني التحدث معك، فأجابت بأنها في دوام العمل وستتصل صباحاً".وأضاف آغا سيناويي "في الصباح، أجرت الاتصال، وكانت الخالة حليمة نفسها تتحدث عبر الكاميرا. بعد ذلك، ذهبنا إلى سوران إلى منزل الخالة صبيحة، أختها، وعندما أخبرتهم أن حليمة ما زالت على قيد الحياة، قالوا إنها توفيت. قلت لا، إنها ما زالت حية".وقالت صبيحة سيد خضر، أخت حليمة، ودموعها تملأ عينيها: "يبدو الأمر وكأننا وُلدنا من جديد. كنت أتذكر إخوتي، لكنني لم أكن أتذكر حليمة كثيراً. كانوا يقولون إنها ماتت".حليمة تنحدر من قرية سيناوة التابعة لقضاء خليفان في . بعد أن فقدت والدها في طفولتها، تزوجت والدتها مرة أخرى، فعاشت حليمة سبع سنوات مع شقيقها في رواندز. وهناك وقعت في حب شاب من مهاباد، فتزوجته دون موافقة عائلتها، وانتقلت معه إلى مهاباد، لتنقطع أخبارها منذ ذلك الحين.على مدار 62 عاماً من العيش في شرق ، وبسبب عدم امتلاكها لوثيقة جنسية عراقية، لم تمنحها الحكومة الإيرانية الجنسية أيضاً، على الرغم من تسجيل اسمها في السجلات العائلية.في السياق، وجه ، ابن أخت حليمة، مناشدة إلى حكومة ، قال فيها: "بعد 62 عاماً، خالتي تريد العودة إلى الوطن، ولم يتبقَّ لها الكثير من العمر. أن تُمنح وثيقة أو هوية أو أي إجراء رسمي يمكّنها من العودة والتنقّل بحرية".