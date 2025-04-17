توزيع وحدات سكنية لفئة من النساء العراقيات

ونقلت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز عن وزيرها قوله إن "إجراءات تسليم 135 وحدة سكنية لفئة الأرامل في محافظات ، ونينوى، والنجف الأشرف، وكركوك، والأنبار".

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت "استناداً إلى التي تنص على تخصيص نسبة 10٪ من مجمل الوحدات السكنية المشيدة من قبل الدولة إلى الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية".

وأضاف أن "عدد الوحدات الموزعة جاء على النحو التالي: 51 وحدة في واسط، ووحدة سكنية واحدة في كل من ونينوى، و30 وحدة في ، و52 وحدة في ".

وأوضح أن "عملية الاختيار تمت وفق آلية معتمدة تراعي نسب الفقر في المحافظات، وبالتنسيق مع والإسكان".

وأشار إلى أن "عدد الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية والمستفيدة من الوحدات السكنية بلغ حتى الآن 383,479 أسرة في والمحافظات".

وأكد وزير العمل "استمرار بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتطبيق قرارات والهيئة التنسيقية بشأن توزيع الأراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة لصالح المستفيدين من شبكة الحماية، لاسيما الفئات الأشد فقراً".