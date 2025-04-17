توزيع وحدات سكنية لفئة من النساء العراقيات

ونقلت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز عن وزيرها أحمد الأسدي قوله إن "إجراءات تسليم 135 وحدة سكنية لفئة الأرامل في محافظات واسط، ونينوى، والنجف الأشرف، وكركوك، والأنبار".
وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت "استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تخصيص نسبة 10٪ من مجمل الوحدات السكنية المشيدة من قبل الدولة إلى الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية".
وأضاف أن "عدد الوحدات الموزعة جاء على النحو التالي: 51 وحدة في واسط، ووحدة سكنية واحدة في كل من النجف ونينوى، و30 وحدة في كركوك، و52 وحدة في الأنبار".
وأوضح أن "عملية الاختيار تمت وفق آلية معتمدة تراعي نسب الفقر في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان".
وأشار إلى أن "عدد الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية والمستفيدة من الوحدات السكنية بلغ حتى الآن 383,479 أسرة في بغداد والمحافظات".
وأكد وزير العمل "استمرار هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بشأن توزيع الأراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة لصالح المستفيدين من شبكة الحماية، لاسيما الفئات الأشد فقراً".