مصدر أمني يكشف حقيقة اطلاق سراح "ام اللول"

وقال المصدر في حديث لـ ، "ما تم تداوله بخصوص اطلاق سراح (هديل السامرائي) الملقبة ام اللول خبر غير صحيح ولغاية الان هي موجودة بالحبس".

وأضاف المصدر "حتى اللحظة لا يوجد اي تأكيد بخصوص شمولها بقانون العام".

وكانت أصدرت، العام الماضي، الحكم بسجن 6 سنوات على الملقبة "أم اللول".