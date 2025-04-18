اصابات بانقلاب سيارة في كركوك (صور)

وقال المصدر لـ ، ان "سيارة تستقلها عائلة خرجت عن مسارها على طريق ترابي في بكركوك، ما أدى الى انقلابها في الحال".وأضاف ان "عدد من افراد العائلة أصيبوا بكسور"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لإنقاذ العائلة".