النقل تحدد نسب انجاز أعمال برج المراقبة في مطار الموصل الدولي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "أعمال برج المراقبة الجوية بلغت 85%، فيما تواصل فرق العمل الليل بالنهار لتنفيذ مراحل مشروع إعادة تأهيل الدولي وبوتيرة متسارعة".وتابعت: :تم الانتهاء من الهيكل الحديدي لغرفة السيطرة والبدء بتنفيذ سقف مع استمرار أعمال الصبغ الخارجي واستكمال تركيب الشبابيك والأبواب فضلا عن تثبيت واجهات GRC وإنجاز الأعمال في البناية المساندة".وأضافت: "شملت إعمال تاهيل المطار العديد من المفاصل الرئيسية منها تشميع الجدران الداخلية والبياض وتنفيذ منظومة الحريق بالإضافة إلى الأعمال الصحية والكهربائية وتسوية الأرضيات وإنجاز أعمال البلاط في البرج والمرافق الملحقة.واشارت الى أن "هذا التقدم يمثل اعادة الحياة إلى مطار لما يمثله من أهمية استراتيجية في ربط بالمطارات المحلية والدولية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة".