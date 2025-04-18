إطلاق حملة ميدانية لإزالة التجاوزات على الأرصفة والطرق العامة في النجف

وذكر إعلام الأشرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب الفتلاوي، وجّه بإطلاق حملة ميدانية لإزالة التجاوزات على الأرصفة والطرق العامة".وأضاف ان "الحملة تأتي بهدف تنظيم حركة السير والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة".