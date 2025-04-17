بداخل معجنات.. اعتقال أجنبي بحوزته 7 الاف حبة مخدرة وكرستال بمنفذ الشلامجة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "استناداً للتوجيهات الحكومية، تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (7850) حبة مخدره مع مادة الكرستال المخدرة بوزن (960 غم)، الذي اتبع أسلوباً احترافياً لإخفاء المواد المخدرة داخل معجنات، محاولاً ادخالها للبلاد".وأضاف، أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع الشعبة الفنية وشعبة وشرطة الگمرك"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى والمؤثرات العقلية في ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".