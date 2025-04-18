وفاة و7 اشخاص اخرين بأعداد الموتى بسبب حادث سير على الطريق الدولي

وذكر المصدر أن "حادث سير مروع على الدولي قرب مطعم فدكأسفر عن إصابة 8 أشخاص".وأشار الى ان "أحدهم توفي اثناء نقله الى المستشفى وال 7 الباقين حالتهم خطرة جداً".