الحمى النزفية تهدد.. والزراعة تتحرك قبل فوات الأوان

وأكد البيطرة، ، في بيان، أن "الوزارة وجهت المستشفيات البيطرية في عموم المحافظات بجملة من التعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض، من بينها مخاطبة مكاتب المحافظين لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش برئاسة المحافظ وعضوية جهات متعددة مثل ، البيئة، البلديات، الجهات الأمنية، والبيطرة، من أجل القضاء على ظاهرة الجزر العشوائي ومنع تربية الحيوانات داخل المنازل".وأوضح ، "أهمية منع حركة الحيوانات من المناطق الموبوءة ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من القراد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي وتوزيع الفولدرات الإرشادية على المربين والمواطنين".وأشار إلى "استمرار لرش وتغطيس الحيوانات ورش الحظائر، والتي انطلقت في السادس من نيسان الجاري، مؤكدا العمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذها لضمان السيطرة على المرض".