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الحمى النزفية تهدد.. والزراعة تتحرك قبل فوات الأوان

محليات

2025-04-18 | 12:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحمى النزفية تهدد.. والزراعة تتحرك قبل فوات الأوان
498 شوهد


أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اتخاذ جملة من الإجراءات الصحية البيطرية الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من مرض الحمى النزفية.


وأكد مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في بيان، أن "الوزارة وجهت المستشفيات البيطرية في عموم المحافظات بجملة من التعليمات التي تهدف إلى الحد من انتشار المرض، من بينها مخاطبة مكاتب المحافظين لتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش برئاسة المحافظ وعضوية جهات متعددة مثل الصحة، البيئة، البلديات، الجهات الأمنية، والبيطرة، من أجل القضاء على ظاهرة الجزر العشوائي ومنع تربية الحيوانات داخل المنازل".

وأوضح الخفاجي، "أهمية منع حركة الحيوانات من المناطق الموبوءة ما لم تكن حاصلة على شهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من القراد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتثقيف المجتمعي وتوزيع الفولدرات الإرشادية على المربين والمواطنين".

وأشار إلى "استمرار الحملة الوطنية الوقائية لرش وتغطيس الحيوانات ورش الحظائر، والتي انطلقت في السادس من نيسان الجاري، مؤكدا العمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذها لضمان السيطرة على المرض".
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الحمى

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