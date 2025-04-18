أولاد عم يتقاتلون على مد أنبوب جنوب العاصمة.. الحصيلة قتيل ومصاب

وقال المصدر لـ ، إنه "شخصاً قتل وأصيب اخر نتيجة مشاجرة بين اولاد عم تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ضمن منطقة السيافية جنوب العاصمة".وأشار الى ان "الحادث حصل نتيجة خلافات فيما بينهم على مد انبوب ماء البزل".