"حقوق الانسان" في البصرة تؤشر عدة مشاكل في المحافظة وتطالب بالحلول

وقال في بيان ورد لـ ، إن "سلطات المركزية والمحلية مطالبة بإعادة النظر في سياساتها ازاء قبل الخوض في المارثون الانتخابي القادم، حيث سجلت البصرة معدلات عالية لتراكيز الاملاح التي وصلت مياه وصولا الى شمالها وباتت الثروة الزراعية والسمكية في خطر شديد لقلة الاطلاقات وغياب شبه كامل للتوزيع العادل وخصوصا على ".وأضاف المكتب، أن "الخطر بدأ يضرب نهر وبات في خطر يداهمه، جراء ذلك وجراء الملوثات من المحافظات ومن البصرة نفسها مع غياب آخر لملف التحلية والمحطة العملاقة الذي مضى على طرحه اكثر من ٦ سنوات".وتابع المكتب، أن "مشروع التحلية لو بوشر فيه، لكانت البصرة اليوم في الصدارة للمياه العذبة، يضاف الى ان المشكلة الأخرى التي تعاني منها البصرة هي استمرار الإهمال لملف تلوث المياه مع تحديات المطالبة بتقسيم البصرة وملفات أخرى اجتماعية لا تقل خطورة وعلى رأسها تفشي الحركات المنحرفة والمخدرات".