بيئة النجف ترصد مخالفات وتوجه انذارا الى مديرية المجاري

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "بيئة وجهت إنذارا الى محطة رفع مياه الصرف الصحي في قضاء المشخاب / نهر الجانبية بعد ان رصدت الفرق الفنية الرقابية من شعبة مراقبة وتقيم نوعية المياه مخالفات بيئية وجاء في نص الانذار، استنادا للمادة ۳۳ / أولا من وتحسين البيئة رقم ۲۷ لسنة ٢٠٠٩".وأضافت في بيانها، "ولمخالفتكم لقانون أعلاه تقرر انذاركم بضرورة مراجعتكم الى مقر مديريتنا واعلامنا بإزالة المخالفة وخلال فترة عشرة أيام من تاريخ التبليغ وبخلافة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وفق القانون أعلاه، لمخالفتكم المادة (١٤) الفقرة اولا من قانون حماية وتحسين البيئة أنف الذكر بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في الأشرف".