الرصد الزلزالي يصدر توضيحا حول الهزات الأرضية

وقال قسم الرصد الزلزالي بالهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الهزات الأرضية التي حدثت في جنوب هي هزات أرضية طبيعية (تكتونية) ناتجة عن حركة صدع الشرقي والشمالي".واضاف أن "هذه الحركة هي نتيجة طبيعية لحركة الصفيحة الأناضولية بإتجاه الغرب وحركة الصفيحة العربية باتجاه الشمال تقريباً".وأكد أن "صدع الأناضول هذا يمثل الحد الفاصل بين الصفيحتين المذكورتين، وقد تبين من خلال تحليل مواقع بؤرة الهزات الأرضية أن الحركة من النوع الذي تزحف فيه الكتلتين الواقعتين على جانبي الفالق بموازاة بعضهما البعض، ولكن باتجاهين متعاكسين وان هذا النشاط هو نشاط طبيعي لا يمثل اي خطورة وهو ضمن الحدود الطبيعية المسجلة".