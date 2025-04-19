صلاح الدين تستنفر للسيطرة على الحمى النزفية (صور)

وذكرت المستشفى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المستشفى سيستمر بإجراءاتها للسيطرة على بؤر الإصابة لمرض الحمى النزفية في المحافظة حملة الرش والتغطيس للحد بؤر الإصابة لمرض الحمى النزفية في المحافظة".وأعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة وحالتي وفاة بمرض الحمى النزفية منذ بداية عام 2025.