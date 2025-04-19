بعد وفاة ممرض متأثراً بالإصابة.. صحة كركوك تطمئن المواطنين بشأن الحمى النزفية

وذكرت دائرة صحة في مؤتمر صحفي، حضره مراسل ، أن "الوضع الوبائي لفايروس الحمى النزفية مسيطر عليه".وأشارت الى ان "عدد الإصابات بلغ 4 حالات، مع تسجيل حالتي وفاة احداها لممرض في "، مبينة أنه "جاري فحص عينات أخرى يشتبه بإصابتها بالحمى النزفية".وفي وقت سابق، أعلنت دائرة صحة ، وفاة أحد كوادرها بمضاعفات مرض الحمى النزفية.وقالت الدائرة في بيان ورد لـ نيوز: "ينعی منتسبو دائرة صحة كركوك باستشهاد الممرض الفني يادگار نوري، أحد الملاكات التمريضية البطلة في طوارئ إثر اصابته بالحمى النزفية أثناء واجبه الرسمي".