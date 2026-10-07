النزاهة تضبط 3 موظفين في كهرباء كربلاء متلبسين بالرشوة

الهيئة أفادت، وفق بيان ورد لـ ، "بقيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بنصب كمينٍ مُحكمٍ وضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة الكهرباء في المُحافظة مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة من أحد المُواطنين بعد مساومته والاتفاق معه على دفع مبلغٍ من المال؛ لتفادي دفع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينار، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين اتفقا على التلاعب بمقياس تنظيم الكهرباء (الميزانيَّة) في دور أحد المُواطنين".ولفتت إلى "أنَّهما اعترفا خلال التحقيق على شريكٍ ثالثٍ لهما في الاتفاق، تمَّ ضبطه لاحقاً"، مُنوّهةً "بعرض المُتَّهمين الثلاثة أمام قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في كربلاء، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".