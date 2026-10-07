المديرية العامة للمجاري تعلن نسبة مشروع مجاري الديوانية الكبير

وقالت المديرية في بيان، "يشهد مشروع مجاري الكبير تصاعدأً متواصلًا في وتيرة الاعمال، إذ بلغت نسبة الإنجاز 91%، مع استمرار الجهود الهندسية والفنية لإنجاز الأعمال المتبقية وفق المواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة".

وأضاف البيان "جاءت هذه الوتائر المتصاعدة عقب الزيارة الميدانية الأخيرة للمهندس آل مدير عام للمجاري، التي شدد خلالها على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتائر العمل وصولًا إلى إنجاز المشروع بصورته النهائية".

وتابع "تتواصل الأعمال في عدد من المحطات والشبكات والخطوط الناقلة، من بينها صب أساسات غرف محطة ، وصب سقف محطة أم ، وأعمال الإنهاءات الداخلية لمحطة ، إلى جانب تنفيذ خطوط ناقلة بأقطار مختلفة، وأعمال المناهل والتداخلات الخدمية في عدد من أحياء المحافظة".