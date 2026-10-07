تفكيك شبكة احتيال إلكتروني والإطاحة بعناصرها

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، أنه "بإشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية وبجهود استخبارية فنية من تفكيك شبكة منظمة تنتحل صفة شركات تسويقية وهمية، وتستدرج المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستيلاء على أموالهم بعمليات بيع وهمية".وبينت، أنه "بمتابعة استخبارية وفنية دقيقة ألقي القبض على أفراد الشبكة (4) متهمين بينهم المتهم الرئيس للشبكة مع كشف أدوارها في استدراج الضحايا من خلال إيهامهم عبر بطاقات الدفع الالكتروني، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من المحررات والصكوك المزيفة".