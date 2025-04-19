دخان اسود غطى السماء.. حريق يلتهم عدد من المحال التجارية غربي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل أحد الجمعيات التجارية (محال تجارية مفتوحة على بعض) ضمن غربي ".وأضاف، أنه "لغاية الان لم ترد اي خسائر بشرية"، مشيرا الى ان "الحريق زحف ليلتهم مولدة كهربائية وخزين من الكاز".