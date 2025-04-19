وقال مراسل ، إن المئات من اهالي قضاء غربي نظموا تجمعاً ضخماً بمشاركة شيوخ ووجها القضاء وبعض اعضاء ؛ لتجديد مطالبهم في ترحيل مدينتهم إلى مستوى محافظة".وأكدوا، أن هذه المطالبة تأتي بسبب التهميش الذي تعرض له القضاء من قبل الحكومات المتعاقبة.أدناه الصور: