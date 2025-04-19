المالية تنفي ترشيح شخصية الى إدارة الكمارك: الكتاب مزور

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تنفي صحة صدور الكتاب المنسوب إليها والمتداول في "، مؤكدة أن "الكتاب مزور بالكامل ولم يصدر عن الوزارة".ودعت الوزارة الرأي العام ورواد مواقع التواصل والإعلاميين إلى "توخي الدقة والحذر عند تداول الأخبار، والاعتماد على المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة كمصدر وحيد للمعلومات".