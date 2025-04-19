قداس عيد القيامة في قضاء الحمدانية (فيديو)

تنشر ، مشاهد لقداس عيد القيامة المجيد في بمحافظة .

وكانت كنيسة سيدة النجاة في العاصمة شهدت أيضا، السبت، قداس عيد القيامة المجيد.

الفيديو المرفق بعدسة ..