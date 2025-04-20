تظاهرات حاشدة لفلاحي واسط لشمولهم بموسم تسويق الحنطة

وقال مراسل ، إن العشرات من فلاحي تظاهروا اليوم أمام مبنى المحافظة وسط مدينة للمطالبة بشمولهم ضمن الموسم التسويقي لمحصول الحنطة.وأضاف المراسل، ان التظاهرات شهدت حدوث تدافع بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، دون حدوث إصابات.