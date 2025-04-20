بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو ورد لـ ، شهد مجسر الشهداء في أول حادث مروري بين شاحنة ودراجة نارية بعد مرور 10 دقائق فقط على افتتاحه باحتفالية رسمية.ويربط المجسر مناطق الواسطي بشارع وحي وحي تسعين وطريق المعارض في قضاء طوزخورماتو، كما أنه يخدم القادمين إلى من ونينوى وصلاح الدين وأقضية كركوك باتجاه أيضاً.