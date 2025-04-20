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بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
محليات
السومرية نيوز – محليات
على الرغم من مرور 10 دقائق فقط على احتفالية افتتاح مجسر في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، الا ان المجسر كان على موعد مع تسجيل أول حادث مروري.
2025-04-20 | 05:25
2025-04-20T05:25:06+00:00
Alsumaria Tv
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بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
5,151 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
على الرغم من مرور 10 دقائق فقط على احتفالية افتتاح مجسر في
قضاء طوزخورماتو
بمحافظة
صلاح الدين
، الا ان المجسر كان على موعد مع تسجيل أول حادث مروري.
وبحسب مقطع فيديو ورد لـ
السومرية نيوز
، شهد مجسر الشهداء في
قضاء طوزخورماتو
أول حادث مروري بين شاحنة ودراجة نارية بعد مرور 10 دقائق فقط على افتتاحه باحتفالية رسمية.
ويربط المجسر مناطق الواسطي بشارع
القدس
وحي
الخضراء
وحي تسعين وطريق المعارض في قضاء طوزخورماتو، كما أنه يخدم القادمين إلى
كركوك
من
بغداد
ونينوى وصلاح الدين وأقضية كركوك باتجاه
السليمانية
أيضاً.
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