البطالة تنخفض بنسبة 3% في العراق

وقال ، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العربية: إن " يعد من الدول الجاذبة للعمالة العربية والأجنبية، وهناك مناقشات جادة حول الاستفادة من العمالة الماهرة، مع التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك".وأضاف، أن "الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بتنشيط سوق العمل والقطاع الخاص، من بينها تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض القوانين المتعلقة بإبرام وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل".وأوضح، أن "معدلات البطالة انخفضت من 16.5% في عام 2022 إلى 13.5% في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً"، منوها بأن "الوزارة نجحت في إدماج عدد من مستفيدي الحماية الاجتماعية في سوق العمل، حيث تم نقل بعضهم إلى وظائف في وزارتي الداخلية والعدل، فيما تم تشغيل آخرين في القطاع الخاص من خلال الشركات والمشاريع الاستثمارية".